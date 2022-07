Nella serata di ieri a Serramanna i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in quella SP. 55 al Km. 0,500 dove un 50enne di Serrenti, coniugato, operaio, incensurato, alla guida di un autocarro IVECO Daily, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo impattando il guardrail della corsia opposta di marcia. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Cagliari – Brotzu, per contusioni varie (non in pericolo di vita), l’uomo si è rifiutato di sottoporsi a cure mediche. I documenti di guida e di circolazione sono risultati essere in regola. Veicolo non marciante, rimosso e preso in consegna dall’avente diritto tramite soccorso stradale autorizzato. Viabilità non interrotta.

