I campi del Tennis Club Cagliari ospiteranno sino al prossimo 31 luglio i campionati italiani di seconda categoria, la massima competizione del tennis nazionale con soli giocatori italiani protagonisti. Ai campionati sono iscritti 99 atleti. Per i vincitori è previsto un ricco montepremi pari a 13mila euro.

Il programma completo sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani venerdì 22 luglio alle 10.30 al Tennis club di Cagliari, in via Gemelli. Parteciperanno tra gli altri il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi. Sarà possibile effettuare riprese video con i giocatori in campo per le qualificazioni iniziate questa mattina con i primi match.

