Girava tranquillamente per il camping di Capo Ferrato indossando un enorme paio di scarpe e altrettanto giganteschi vestiti che aveva sottratto a due turisti tedeschi dall’enorme struttura, in vacanza a Costa Rei. Ma prima di questo “colpo” ne aveva fatto una più di Bertoldo. Lo scorso 22 maggio si era infatti introdotto di primo mattino all’interno di un’abitazione di Castiadas e, dopo aver consumato delle vivande in loco, aveva portato via un lettore CD. Nel pomeriggio dello stesso giorno era poi entrato abusivamente all’interno del campeggio Capo Ferrato, a Costa Rei ove, benché invitato dalla proprietaria della struttura ad allontanarsi, aveva ottemperato all’intimazione solo all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Alla una di notte del giorno successivo inoltre si era recato nuovamente nel campeggio, e dopo aver asportato alcune confezioni di maionese e ketchup dal ristorante, era entrato nella veranda di un bungalow dove si era sdraiato su un lettino per dormire. Localizzato ancora dalla proprietaria della struttura era stato allontanato con l’ausilio ancora di una pattuglia dell’Arma. Successivamente, infine, era stato notato mentre scorrazzava per il camping indossando un paio di scarpe vistosamente più grandi della sua taglia e due capi di abbigliamento (pantaloncini e maglietta) non adatti al suo fisico per eccesso, che soltanto la mattina successiva si era appreso essere stati rubati a due turisti tedeschi dall’enorme struttura, in vacanza presso quel residence, che si erano recati dai carabinieri per denunciarne il furto.

Finché ieri a Castiadas i carabinieri della locale Stazione a seguito di approfondite indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato a piede libero il personaggio assai molesto, che è stato incriminato per furto aggravato e violazione di domicilio: si tratta di un 41enne di Sanluri, disoccupato, già noto per pregresse vicende giudiziarie.

