In un mese in Sardegna sono stati portati via ben 50 kg di sabbia dalle spiagge. È quanto emerso durante le attività di controllo passeggeri, la sezione operativa territoriale di Alghero insieme ai funzionari doganali in servizio all’aeroporto Riviera del Corallo, e alla Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero ed in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, hanno rinvenuto nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio scorso.

Il materiale, prelevato dalle spiagge del nord Sardegna, è stato sequestrato e sono state applicate sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3000 euro, come previsto dalla Legge regionale n. 16/2017.

I turisti fermati all’aeroporto algherese sono italiani, norvegesi, slovacchi, serbi, spagnoli e rumeni.

