La quarta dose del vaccino anti-Covid19, già disponibile in tutti i centri vaccinali della Sardegna dal 12 luglio senza prenotazione, potrà anche essere prenotata sulla piattaforma di Poste italiane a partire dal 25 luglio, alle ore 12, da tutte le persone che appartengono alla platea estesa secondo le nuove indicazioni del Ministero della Salute, che includono i cittadini d’età uguale o maggiore di sessant’anni e dai dodici anni in su con elevata fragilità (che rientrano nelle categorie individuate negli elenchi disponibili sul portale regionale www.sardegnasalute.it).

La prenotazione per la somministrazione del vaccino e la scelta del centro, potranno essere effettuate via web attraverso il sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, con chiamata dalle 8 alle 20 al numero verde 800 00 99 66 e tramite portalettere o agli sportelli Atm degli uffici postali. In tutti i centri dell’Isola resterà comunque possibile sottoporsi al vaccino anche senza prenotazione.

Sono oltre 3,7 milioni le dosi di vaccino somministrate nell’Isola dall’inizio della campagna di vaccinazione, con oltre 38mila quarte dosi già effettuate.

Possono sottoporsi al secondo booster le persone appartenenti alla platea prevista per la quarta dose che abbiano ricevuto il richiamo o che siano negativizzate in seguito alla malattia da almeno 120 giorni.

