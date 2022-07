Con il suo Ford Ranger, zigzagando nell’Asse mediano di Cagliari durante un sorpasso ha stretto verso destra l’auto guidata da un 55 enne napoletano, facendola andare a sbattere con la fiancata sul guardrail. Ma l’automobilista partenopeo non si è perso d’animo e si è messo all’inseguimento del pick-up, che nel frattempo sbandava ripetutamente. Nel frattempo, ha anche chiamato il 112, chiedendo ai carabinieri di bloccare il pericoloso pirata della strada. Il mezzo è stato raggiunto e fermato in via Campania dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Dalle verifiche effettuate con etilometro è emersa la positività all’alcol del conducente, un 43enne di Sarroch, noto per pregresse vicende giudiziarie: l’esame ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,04 g/l al primo accertamento e 1,89 g/l al secondo.

Il 43 enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Procura della Repubblica e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

