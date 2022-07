Una quarantina di case sono state evacuate oggi a Bonorva, in zona Serras, dove un rogo ha minacciato anche una residenza per anziani. E’ l’ottavo incendio nella zona negli ultimi dieci giorni e in questo caso pare siano stati trovati pure degli inneschi. Per domare le fiamme sono arrivati 4 elicotteri del Corpo forestale regionale e due Canadair da Olbia. A terra hanno operato Vigili del fuoco, Corpo forestale, Compagnia barracellare e Protezione civile.

