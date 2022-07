Ieri a San Gavino Monreale in località Piscina Linu, presso l’azienda “Fonderia di Portovesme srl”, i carabinieri della locale stazione in concorso coi colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Villacidro, hanno proceduto all’arresto per furto aggravato di un 56enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, operante presso la citata azienda.

Alle 16,35 circa, al termine del proprio turno di lavoro, sottoposto a controllo mentre si trovava a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 20 barre di rame del peso di 20 kg ciascuna, che sono risultate essere stati asportate poco prima dalla stessa ditta. Naturalmente vi era stata una segnalazione dall’interno.

Quanto rinvenuto, previa denuncia da parte dei responsabili dell’azienda, è stato restituito ai legittimi proprietari.

L’arrestato, al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

