C’era il Gonfalone di Iglesias, il suo feudo, ad accogliere questo pomeriggio il feretro di Giorgio Oppi in una Basilica di Bonaria gremita di autorità e di cittadini. A dare l’estremo saluto al leader dell’Udc, nel funerale celebrato dal sacerdote gesuita padre Enrico Deidda, c’erano in prima fila il presidente della Regione Christian Solinas e il preidente del Consiglio regionale Michele Pais, affiancati dall’ex governatore Ugo Cappellacci e in fascia tricolore dai sindaci di Cagliari e Iglesias Paolo Truzzu e Mauro Usai. Poi la Giunta al completo, con gli assessori Valeria Satta, Alessandra Zedda, Gianni Chessa (ex Udc), Quirico Sanna. E ovviamente il centrista Andrea Biancareddu. Tanti i consiglieri regionali. Da Stefano Schirru a Stefano Tunis per finire con Piero Comandini. Tra i rappresentanti del centrosinistra anche l’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru e, agli ultimi banchi, il sindaco di Quartu Graziano Milia.

Secondo le sue volontà il corpo del leader centrista sarà cremato e le sue ceneri tumulate nel cimitero cagliaritano di San Michele.

