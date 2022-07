La Linea Blu Notte sarà attiva da venerdì 29 luglio e tutti i venerdì e i sabati dalle ore 23 con percorrenza Piazza Matteotti – Poetto – Ospedale Marino e ritorno. La prima corsa partirà da Piazza Matteotti alle 23 mentre l’ultima corsa è prevista dall’Ospedale Marino alle 3,50. Gli orari sono disponibili sull’app Busfinder.

“Abbiamo firmato una convenzione con il Comune di Cagliari – dichiara il presidente di CTM Carlo Andrea Arba – e da venerdì prossimo partirà il servizio con la presenza a bordo di guardie giurate che garantiranno la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri”.

“I nostri mezzi – aggiunge – sono comunque dotati di telecamere a bordo, sono sanificati, è presente un dispenser di igienizzante per le mani ed è richiesto ai passeggeri di lasciare i finestrini aperti durante le corse per un corretto ricambio dell’aria. Inoltre, a bordo dei mezzi vige ancora l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2”.

L’acquisto del biglietto può essere effettuato attraverso l’app Busfinder senza nessun sovrapprezzo (1,30 euro) ai capilinea o in linea richiedendoli ai conducenti, con un sovrapprezzo di 50 centesimi. E’ richiesto di avere l’importo esatto per l’acquisto del biglietto (1,80 euro).

Sono inoltre validi gli ordinari titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti)

“Abbiamo pianificato il servizio – conclude Arba – anche per tutti i weekend di agosto, compreso il 14 agosto che quest’anno è una domenica e fino al week-end prima dell’inizio delle scuole”.

Percorso: P.zza Matteotti – capolinea anche della linea PF, via Roma, viale Diaz, viale Poetto, contro strada Lungosaline, via dell’Ippodromo, Lungomare Poetto, via dell’Idrovora, Lungosaline, bretella stabilimento “Ottagono”, lungomare Poetto, capolinea “Ospedale Marino”.

Capolinea “Ospedale Marino “Lungomare Poetto, via dell’Ippodromo, via Ausonia, controstrada Lungosaline, Lungosaline, v.le Poetto, viale Diaz, via Roma, p.zza Matteotti (capolinea PF).

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate incontrate lungo il percorso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it