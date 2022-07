Andrea Pala, docente di Storia dell’arte medievale al Dipartimento di Lettere, lingue e Beni culturali dell’Università di Cagliari, è stato nominato dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ispettore onorario per la città di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il professor Pala, noto storico dell’arte del patrimonio storico-artistico medievale dell’Isola, con interessi di ricerca che travalicano i confini nazionali e si spingono in tutta l’area del Mediterraneo, sottolinea che “si tratta di un importante riconoscimento che consolida un rapporto di grande collaborazione tra l’ateneo di Cagliari e l’Istituto periferico del Ministero. In Sardegna si attestano straordinarie testimonianze storico-artistiche che devono essere sempre più studiate, conosciute, tutelate e valorizzate, soprattutto dai nostri giovani che sono depositari di un meraviglioso patrimonio culturale, per certi versi unico nel suo genere”.

Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e sugli oggetti d’antichità d’arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione e danno notizia alla Soprintendenza di quanto può interessare la conservazione e la custodia, curano l’osservanza delle disposizioni di legge e denunciano gli abusi alla stessa Soprintendenza. Adempiono poi alle incombenze affidate dalla Soprintendenza in materia di tutela monumentale ed artistica.

