Residenti e genitori stanno segnalando in questi giorni le pessime condizioni della pavimentazione di piazza Garibaldi nell’area dove i loro i bambini dovrebbero giocare in queste giornate afose. Come si evince da questa foto di Valerio Piga (Difensori della natura) che ha raccolto le segnalazioni, il fondo della piazza è sempre più sporco e appiccicoso. “Mi hanno chiamato perché il Comune è da settimane che non risponde e non interviene – scrive Piga -. Visto che mi interesso della mia città e lo faccio GRATIS a differenza di Sindaco ed assessori pagati profumatamente, oggi mi son recato nella zona ed ho scattato le foto. Giudicate voi”.

