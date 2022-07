Ieri a Vallermosa i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias, coadiuvati da personale della locale Stazione, hanno tratto in arresto per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore e per danneggiamento aggravato, un 44enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

Questi, a seguito del rifiuto oppostogli dalla madre e dalla sorella conviventi, a fornirgli ulteriore denaro verosimilmente per l’acquisto di stupefacenti, ha inveito violentemente nei confronti delle donne, minacciandole di morte e danneggiando l’autovettura della sorella, nonché una stufa a pellet presente all’interno dell’abitazione di residenza.

Si è trattato soltanto dell’ultimo capitolo di una preoccupante vicenda che i carabinieri hanno seguito con attenzione.

I militari sono riusciti ad intervenire nella flagranza dei gravi eventi tanto da poter procedere con l’arresto. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it