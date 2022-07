Dal dal 5 al 10 agosto Golfo Aranci si appresta a festeggiare un anniversario importante, per la città e per la scienza. Novant’anni fa proprio dalla città gallurese il Premio Nobel per la Fisica Guglielmo Marconi realizzava con successo il primo collegamento a onde corte dallo storico semaforo sul promontorio di Capo Figari, riuscendo a collegarsi con l’osservatorio di Rocca di Papa, vicino a Roma.

L’eredità marconiana rimane a Golfo Aranci e per il 90mo anniversario di quella importante scoperta si svolgeranno numerose attività ispirate al suo genio creativo, alla figura di Marconi come scienziato e inventore, innovatore e imprenditore: dalla radio alla robotica, esperienze tra mondo reale e mondi virtuali si terranno nei locali de la Dolce Vita, sul lungomare di Golfo Aranci.

Ci sarà un’esperienza immersiva nella robotica e nella realtà virtuale con Opificio Innova (dal 5 al 10 agosto), un’esperienza alla scoperta della radio con l’Associazione radioamatori italiani – sezione di Olbia – (dal 6 al 7 agosto) e una serata finale con la partecipazione di Radio internazionale Costa Smeralda: tanta musica, interviste esclusive e intrattenimento live (il 10 agosto) in collaborazione con Astec (AeroSpace technology education center). E poi un’esposizione artistica del Mad, Movimento arte e design. Sponsor della manifestazione sarà Siportal, la società che garantisce la massima copertura Internet in tutta la Gallura.