A seguito della notizia che l’Unione dei Comuni Gerrei che comprende ben 9 Comuni del Sud Sardegna (Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto), ha emesso il Bando di Concorso per l’istituzione di una graduatoria in previsione dell’assunzione di vari Agenti di Polizia Locale (scadenza Concorso 18 agosto info sul sito dell’Unione), la Segreteria UIL FPL CAGLIARI con a capo Fulvia Murru, in collaborazione con la Segreteria UIL FPL della Spezia capitanata da Massimo Bagaglia, ideatrice del progetto insieme all’Associazione Culturale spezzina Scuola di Formazione Professionale, si è immediatamente attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che vogliano partecipare sia a detto Concorso, ma anche ad altri dello stesso tipo e su tutto il territorio nazionale.

Il Corso di Preparazione si terrà a Cagliari presso la Sala Riunioni UIL in Via Po n. 1 nelle giornate giovedì 8, lunedì 12 e martedì 13 settembre nella formula full-immersion proprio per dare la possibilità di partecipare anche a chi ordinariamente ha un’altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorare la propria posizione.

Il corso, recentemente promosso anche dalla Segreteria Nazionale UIL FPL con a capo Daniele Ilari e pertanto giudicato un ottimo strumento per la preparazione, sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di Concorso. Al termine saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Il termine per iscriversi è il 3 settembre 2022 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 30 iscrizioni. Per maggiori informazioni inviare mail a: corso.agenti.uilfpl.ca@gmail.com oppure telefonare al 328.5467479

