Vacanze in Sardegna per la star della Nazionale azzurra di volley Paola Egonu. L’atleta ha scelto l’isola per riposarsi dopo la vittoria dell’Italia alla Nations League in attesa dei campionati Mondiali che si disputeranno in Olanda tra poco più di un mese. Nelle foto che ha postato sui social la Egonu si rilassa con quello che i rumors danno come il nuovo fidanzato, il pallavolista polacco Michal Filip. In precedenza, l’atleta era legata a una sua ex compagna di squadra.

