L’ingresso nell’atmosfera terrestre è previsto oggi a tarda notte. E come nel più classico dei film di fantascienza c’è anche la Sardegna tra le regioni dove i pezzi del razzo cinese “Lunga Marcia”, in caduta incontrollata verso la terra, potrebbero precipitare. La Protezione Civile non ha infatti escluso la possibilità di una traiettoria verso il Meridione dell’Italia. Le traiettorie dei pezzi in caduta potrebbero interessare la Sardegna, ma anche Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il razzo, decollato dalla Cina, aveva lo scopo di spedire in orbita un modulo destinato alla stazione spaziale di Pechino “Tiangong”, in fase di costruzione. Ma in fase di rientro è finito “fuori controllo”, causando un allarme in tutto il mondo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it