Ancora fiamme a Quartu, nella zona di viale Marconi. Ieri sera un altro incendio ha colpito la zona di via in via Segrè, percorsa dal fuoco due giorni fa, coinvolgendo anche questa volta campi incolti e rifiuti abbandonati. Le fiamme hanno lambito anche il supermercato Carrefour mettendo in allarme gli abitanti della zona.

