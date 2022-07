L’account Twitter ufficiale della Lega Nazionale Professionisti B dedica un bellissimo fotomontaggio a Gianluca Lapadula, il nuovo attaccante del Cagliari.

intervenuto in sala stampa dell’Unipol Domus per la presentazione ai media, Lapadula ha dichiarato:”Sono stato avversario in diverse occasioni, oggi vesto i colori rossoblù e non vedo l’ora di giocare le prime partite con i nuovi compagni. Felice di trovare Pavoletti, è tutto più semplice quando hai accanto gente così forte e di esperienza: siamo a disposizione per ogni soluzione che vorrà adottare il mister”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it