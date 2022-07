Gli italiani scelgono la Puglia: è la regione del Tavoliere la meta più ambita dai turisti nel 2022. A seguire l’Emilia Romagna, la Toscana, la Sicilia e la Liguria. L’Isola scende al settimo posto, dal quarto occupato in precedenza nella classifica stilata dal Confcommercio con Swg, forse perché vittima più di altre regioni del costo dei collegamenti.

Gli altri numeri. Dei 27 milioni di connazionali che andranno in viaggio tra luglio e settembre, l’88 per cento ha scelto l’Italia mentre il 12 per cento andrà all’estero – per lo più in Europa – soprattutto per vacanze di 7 giorni o più ad agosto e settembre, dove si registra un picco del 28 per cento.

Il mare la fa da padrone, con il 44 per cento delle preferenze, segue la montagna al 15 per cento, mentre le vacanze nelle città, specialmente quelle d’arte, e nei piccoli borghi, sommate raggiungono quota 21 per cento.