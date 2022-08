L’Isola è ancora in preda alle fiamme. Soltanto nella giornata di ieri si sono registrati 31 incendi in tutto il territorio regionale. Per nove di questi si è reso necessario l’intervento di mezzi aerei.

Anche nel Cagliaritano continuano a bruciare ettari di territorio. A Sinnai nel pomeriggio è divampato un incendio in località “Bruncu S. Basileddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenuti i volontari delle associazioni di Sinnai.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 2mila metri quadri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16,35.

