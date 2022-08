“Prima di questa lezione, la mia prima da sola come maestra (che strano!), ho chiesto consiglio a un bravissimo coach il quale mi ha detto solo una cosa: ‘Ricordati che sono bambini!’”. Le parole sono della campionessa di nuoto Federica Pellegrini che si trova in vacanza in Sardegna, a San Teodoro.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono nella piscina di un resort intenta a dare lezioni di nuoto a un gruppo di bambini lì presenti. “È stato molto divertente, i bimbi si sono divertiti (e sono tutti sani e salvi)”, ha aggiunto ironicamente. Poi la postilla: “Chissà che non sia questa la strada…”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it