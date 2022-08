Un uomo di 45 anni ha causato un incidente stradale ed è scappato. L’episodio, come riporta L’Unione Sarda, si è verificato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio, quando l’uomo ha travolto con l’auto una moto, provocando la caduta del 77enne che la guidava.

Il ferito è stato individuato in via Is Cornalias da una pattuglia della Sezione infortunistica della Polizia locale di Cagliari.

Dopo aver soccorso il ferito, grazie anche alle testimonianze di alcuni presenti, gli agenti son riusciti a risalire all’auto in fuga: l’uomo circolava con una patente scaduta. A una prima interrogazione, lo stesso ha negato qualsiasi responsabilità ma ad incastrarlo alcuni frammenti della moto incastrati nella parte anteriore della sua auto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it