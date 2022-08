Non sarà un compito facile, data l’esperienza pluridecennale dell’ex leader dell’UdC in Sardegna Giorgio Oppi, tragicamente scomparso lo scorso 26 luglio. Ma com’era previsto, sarà l’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu a prendere le redini del partito come coordinatore regionale.

La nomina è arrivata oggi da parte del segretario nazionale Lorenza Cesa, che ha sottolineato il forte impegno all’interno del partito dell’esponente della Giunta Solinas.

“Ho incontrato Giorgio per la prima volta a Tempio quando avevo 22 anni, lo conosco da una vita, mi ha insegnato tanto. Aveva un grande pregio, la generosità sia mentale che materiale, e poi la schiettezza”. Così si era espresso, visibilmente commosso, durante i funerali celebrati a Bonaria.

Secondo Biancareddu, Oppi è stato “un maestro nel decisionismo, e tra le altre cose ho imparato da lui che la politica si fa per tutti”.

