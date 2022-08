L’esponente del gruppo PD in Consiglio comunale a Cagliari, Camilla Soru, ha prontamente risposto alle indiscrezioni a mezzo stampa che la volevano come possibile candidata alla Camera dei deputati per le prossime elezioni politiche.

Secca la replica della consigliera dem: “Mi chiamo Camilla, non Chiara – sottolineando l’imprecisione e la poca accuratezza nel dare la stessa notizia – e non è mai stato fatto un posto nella lista PD alla Camera né ho chiesto a nessuno di farlo”.

