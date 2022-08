L’armatore inglese di 63 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco, mentre guidava lo yacht nelle acque di Porto Cervo, di fronte al Pevero. Il mezzo ha urtato sugli scogli e l’uomo è stato sbalzato in acqua e soccorso da un’altra imbarcazione, dov’è stata tentata una rianimazione. Ma non c’è stato nulla da fare.

Gli altri sei passeggeri presenti sullo yacht son rimasti tutti feriti e trasportati in ospedale: due di loro sono in codice rosso, altri due in codice giallo.

Dalle prime ricostruzioni della Guardia costiera di Olbia, lo yacht sarebbe andato a finire sugli scogli per evitare una collisione con un’altra imbarcazione.

