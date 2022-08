Il direttore generale della Asl 6 del Medio Campidano, Giorgio Carboni, annuncia che ha preso il via dal primo luglio un nuovo servizio all’ospedale di San Gavino Monreale: l’ambulatorio di Ematologia, attivo all’interno del Centro trasfusionale del presidio ospedaliero. Il servizio si avvale dell’importante collaborazione con il professor Giorgio La Nasa, direttore della Struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti di midollo osseo presso l’ospedale “A. Businco” della ARNAS G. Brotzu.

L’ambulatorio nasce per ridurre le liste di attesa, effettuando prime visite ematologiche programmate con prenotazione tramite CUP e stilare una diagnosi di primo livello. Tra le patologie che potranno essere valutate e gestite ci sono, tra le altre, anemie, linfoadenopatie, gammapatie monoclonali tipo MGUS, poliglobulie, linfocitosi, trombocitosi e trombocitopenie. Nei casi in cui si rendano necessari approfondimenti diagnostici specialistici il paziente verrà inviato al Centro ematologico di riferimento.

Attualmente le visite ematologiche vengono effettuate il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e il mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,30.

Il Centro si occuperà inoltre di effettuare visite di controllo e/o supporto trasfusionale per i numerosi pazienti ematologici residenti nel Medio Campidano, diagnosticati e trattati in altri Centri di riferimento, che finora devono affrontare frequenti e lunghi viaggi, migliorando quindi la loro qualità di vita. L’ambulatorio di Ematologia opera in collaborazione con il laboratorio del presidio ospedaliero, nel caso in cui vi sia la necessità di effettuare indagini ematochimiche.

Intanto, prosegue e si intensifica l’attività di supporto trasfusionale e gestione clinica del paziente talassemico che il Centro porta avanti da molti anni, così come l’attività di donazione di sangue e il follow-up clinico e laboratoristico del donatore.

A tal fine, si ricorda che al momento l’attività di donazione volontaria del sangue è prevista martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12 previo appuntamento telefonico chiamando il numero 070 9378391.

