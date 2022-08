Un turista di 36 anni, in vacanza a Santa Teresa di Gallura, ha tentato di lanciarsi dal terzo piano dell’appartamento preso in affitto per le vacanze in Sardegna. Da quanto si apprende, il giovane avrebbe avuto un diverbio con la famiglia e avrebbe tentato il gesto estremo.

A salvarlo un carabiniere della compagnia di Tempio Pausania che si è avvicinato e ha instaurato con lui un dialogo, rendendosi comprensivo e cercando di ricordargli l’affetto dei suoi familiari e le sue responsabilità di padre nei confronti dei figli.

Dopo un lungo abbraccio, il 36enne è tornato in casa ed è stato affidato alle cure dei medici.

