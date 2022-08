L’8 agosto il C.S.C. di Cagliari della Società Umanitaria – Cineteca Sarda interromperà tutti i suoi servizi al pubblico. Questa volta, però, non come per le precedenti chiusure estive: dopo 25 anni, infatti, la Cineteca lascia i suoi storici locali di viale Trieste 118-126.

L’annuncio arriva sulla pagina Facebook ufficiale: “Per qualche mese la grande mole di strumenti, materiali, documenti storici e attrezzature sarà spostata in alcuni depositi in città: poi, a lavori conclusi, finalmente i nostri archivi, laboratori e uffici si trasferiranno a Sa Manifattura. La mediateca, invece, avrà un suo locale dedicato in uno spazio in via XX Settembre”.

“Ci sono ancora tante criticità da risolvere – si legge ancora nel post – come quella della sala di proiezione, che a tutt’oggi non è prevista negli spazi assegnatici in Manifattura, ma siamo certi che questo momento di interruzione servirà a migliorare il lavoro che la Cineteca Sarda della Società Umanitaria svolge da quasi sessant’anni sul territorio”.

