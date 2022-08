“In un momento particolare come questo, sono particolarmente felice di darvi il benvenuto nella casa comunale. Era da tanto che non vedevo la Sala Consiliare con tanti ragazzi all’interno e questo non può che essere un nuovo passo verso il ritorno alla normalità”. Così il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, ha accolto oggi nell’Aula Consiliare del Palazzo Civico di Cagliari, i 140 ragazzi arrivati da 46 differenti Paesi, per l’edizione 2022 della International Summer Week.

Sbarcati in Sardegna lunedì 1 agosto i giovani stranieri resteranno in città fino a lunedì 8, per poi fare rientro nelle rispettive destinazioni. Non prima di aver visitato Cagliari e la Sardegna, in modo da promuovere il territorio all’estero. Questo, oltre che quello della socializzazione e dello scambio tra culture, è uno degli obiettivi dell’associazione cagliaritana TDM 2000 che da oltre vent’anni organizza l’appuntamento.

Realizzata grazie al contributo, tra gli altri, dell’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cagliari, l’edizione 2022 è iniziata con il Forum a Sa Manifattura dedicato alle connessioni tra politiche giovanili e turismo. Nella mattina di oggi, a colorare la scalinata dal Palazzo Civico di via Roma sono state le bandiere esposte dai partecipanti in una ideale unione tra tutti i Paesi.

Genoni, Villasimius e Chia saranno le prossime tappe mentre a chiudere la settimana sarà la permanenza nel cuore di Cagliari previste per le giornate del 6 e 7 agosto.

Dal mercato di San Benedetto al centro storico passando per la Torre dell’Elefante e la Torre di San Pancrazio fino ad arrivare al Bastione di Saint Remy. Tra monumenti, musei e luoghi caratteristici, il folto gruppo invaderà le vie cittadine per dar modo ai ragazzi di conoscere, apprezzare e promuovere Cagliari e la Sardegna in tutto il Mondo.

Alla cerimonia di benvenuto delle Sala Consiliare e alla successiva visita guidata del Palazzo Civico, hanno preso parte anche i consiglieri Antonello Angioni, Stefania Loi e Antonella Scarfò, che con i loro saluti hanno augurato una buona permanenza in città agli ospiti.

