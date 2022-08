Oltre 9 milioni di euro ai 207 Comuni che avranno concluso le attività progettuali entro il 31 dicembre 2022, consentendo il potenziale futuro impiego di 802 lavoratori e lavoratrici. La Giunta, su proposta dell’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, ha approvato la ripartizione delle risorse Lavoras.

“Continua l’impegno della Regione a sostegno dell’ occupazione e dei Comuni a corto di personale – sottolinea il presidente Christian Solinas – per le attività indispensabili per le comunità locali. Per la prima volta vengono erogate le risorse nell’anno di competenza. Ciò consentirà di programmare per tempo l’annualità 2023 e 2024. Ancora un volta interveniamo per garantire la copertura finanziaria e l’implementazione della misura”.

“Considerate le mutate esigenze dei territori interessati – dice l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda – abbiamo rimodulato le risorse destinate alla macro tipologia Cantieri comunali per l’anno 2022. Ora – conclude l’esponente dell’esecutivo – con la proroga concessa ai Comuni che non hanno chiuso i progetti entro marzo, si lavora per garantire la prosecuzione delle attività in corso”.

