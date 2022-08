Una giovane di 18 anni è stata rintracciata nella serata di ieri, in stato confusionale, nelle campagne di Decimomannu dai carabinieri della stazione di Siliqua.

La ragazza, residente a Selargius, come riporta L’Unione Sarda, si era recata a Decimomannu per sbrigare delle commissioni, quando a un certo punto, nel pomeriggio, ha iniziato a girovagare senza meta nell’area rurale della periferia cittadina. La madre della giovane, non vedendola tornare in tarda serata, ha contattato telefonicamente la figlia che le ha risposto in evidente stato di agitazione: non sapeva dove si trovava e ha provato a dare qualche indizio per essere trovata.

Così la madre ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine che in poco tempo hanno iniziato le ricerche, e dopo qualche ora hanno trovato la ragazza in un canneto. Dopodiché gli stessi hanno contattato il 118 che ha condotto la 18enne in ospedale per gli accertamenti del caso.

