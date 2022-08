Arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 56enne di Sinnai, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Al termine di una perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri della locale stazione lo hanno trovato in possesso di 158,3 grammi di marijuana, 0,4 grammi di hashih, 22 semi di cannabis indica, e la somma di 7136 euro in contanti. È stato inoltre rinvenuto materiale da taglio e per il confezionamento dello stupefacente in bustine di cellophane.

La perquisizione poi è stata estesa anche all’appartamento di fronte dove abita il genero dell’arrestato, un 25enne, anche lui di Sinani, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Qui son state trovate ben 50 piantine di cannabis alte 20 centimetri, 0,6 grammi di marijuana e 0,3 grammi di hashish.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

