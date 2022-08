Dopo la manifestazione di ieri sera, partita alle 21,30 per attraversare il centro cittadino di Iglesias, con centinaia di persone che portavano un cero acceso ad indicare simbolicamente la “morte” della sanità del Sulcis Iglesiente, oggi la protesta arriva in via Roma di fronte all’assessorato alla Sanità.

La richiesta, come più volte ribadito dal sindaco Mauro Usai e da tutta l’amministrazione comunale, è chiara: no alla chiusura del pronto soccorso del Cto di Iglesias, unico presidio ospedaliero rimasto nella cittadina. La protesta arriva dopo la proposta da parte della Regione di trasferire il pronto soccorso a Carbonia e realizzare un unico centro di riferimento.

Ma i cittadini di Iglesias, che sono circa 26mila ad oggi, non ci stanno e chiedono a gran voce di poter continuare ad usufruire di un centro d’eccellenza che per anni ha sostenuto il peso dell’emergenza sanitaria locale, accogliendo gli abitanti anche dei paesi limitrofi.

