C’è un secondo caso di vaiolo delle scimmie in Sardegna. Dopo quello registrato la settimana scorsa in un paziente ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari, ora ne è trovato un altro. Questa volta, però, si tratta di un uomo di 40 anni, residente nel nord Sardegna, che si è presentato ieri all’ambulatorio di Malattie Infettive dell’Aou di Sassari per una visita di controllo.

Dai campioni è emerso che si tratta proprio della malattia in questione. Secondo quanto riportato dall’Ansa, poi, al Policlinico di Monserrato ci sarebbero ulteriori accertamenti su altri campioni pervenuti al presidio ospedaliero.

Il paziente, che non è stato ricoverato, presentava lesioni suggestive della malattia e dunque si è proceduto con i prelievi, inviati poi alla Virologia dell’Aou di Cagliari che, martedì sera, ha confermato l’esito positivo.

