I vigilanti dei vip della Costa Smeralda annunciano lo stato di agitazione per le condizioni di lavoro a cui sono sottoposti e minacciano uno sciopero se le loro richieste non verranno accolte. Il tutto, nel periodo di punta delle vacanze estive in Sardegna.

I segretari generali per Olbia-Tempio di Filcams Cgil, Danilo Deiana, e di Fisascat Cisl, Manolo Lai, dichiarano all’Ansa che “come più volte segnalato all’azienda, persistono condizioni di criticità che potrebbero essere facilmente superate con un accordo tra le parti”. A ciò si aggiunge anche la protesta nazionale per il rinnovo del contratto di categoria scaduto da ben 77 mesi e aggiornato soltanto una volta negli ultimi 15 anni.

Le denunce sono diverse: dalla carenza di personale all’uso indiscriminato degli straordinario, alla mancanza di gabbiotti e spazi idonei, come anche i servizi igienici del personale impegnato nel piantonamento.

