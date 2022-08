Sono state ripristinate ieri pomeriggio le sei fontanelle pubbliche di viale Buoncammino a Cagliari, “chiuse da tempo e che offriranno refrigerio in questa torrida estate” sostiene Marcello Polastri, consigliere comunale che si è fatto portavoce del problema segnalato al Comune di Cagliari “per dotare di rubinetti nuovi gli impianti idrici danneggiati nottetempo dai ladri, o chiusi per altri motivi ad esempio tecnici”.

“Ringrazio – sostiene Polastri – l’assessorato al Verde pubblico guidato dall’assessore Giorgio Angius e il servizio competente del Comune di Cagliari per aver provveduto, con grande solerzia, a soddisfare questa esigenza che rende migliore viale Buoncammino, in attesa degli imminenti lavori per la riqualificazione della pavimentazione e degli arredi urbani”.

