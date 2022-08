“Quando astrologia e spiritualità s’incontrano in un’esperienza meravigliosa…5mila anni fa ne sapevano molto più di noi”. Così Michelle Hunziker racconta la sua visita al Pozzo di Santa Cristina, in provincia di Oristano.

La famosa showgirl e conduttrice a Mediaset, da qualche mese in una relazione con il medico chirurgo sassarese ed ex GF 14, si trova in vacanza in Sardegna insieme alla figlia Aurora e al nuovo partner.

Già da qualche settimana infatti, le sue story su Instagram si colorano dell’azzurro del mare isolano, ma nella giornata di ieri la conduttrice svizzera ha voluto mostrare anche una Sardegna ancestrale e suggestiva.

