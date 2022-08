Nella mattina di ieri a La Maddalena è semiaffondata una barca con 9 persone a bordo. Precisamente, il fatto è avvenuto in località Porto della Madonna, tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria.

La Guardia Costiera ha immediatamente inviato sul posto una motovedetta e un mezzo nautico veloce, già impegnato in attività di pattugliamento costiero nell’ambito dell’operazione Mare sicuro.

Raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno recuperato tutti i passeggeri a bordo: si tratta di un gruppo di turisti in vacanza in Sardegna. Si trovano tutti in buono stato di salute, anche grazie all’intervento immediato di altre unità da diporto presenti in quel tratto di mare.

Da accertare ancora le cause della vicenda: si pensa a una via d’acqua apertasi nello scafo.

