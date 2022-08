Un 52enne di Serramanna, a bordo della sua Honda Burgman 400, ha perso il controllo del mezzo impattando il guardrail e finendo così a bordo strada.

Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri insieme al personale di Nuraminis e Serramanna, in seguito alla richiesta di aiuto arrivata telefonicamente al 112.

L’episodio si è verificato sulla statale 131, al chilometro 2,086, complanare R2, in territorio comunale di Nuraminis, in direzione Sassari.

Le cause sono ancora in corso di accertamento.

L’uomo è stato trasportato dal 118 in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Brotzu, in prognosi riservata per gravi traumi alla testa, in pericolo di vita.

I documenti di guida e di circolazione sono risultati essere in regola. Il veicolo non marciante, è stato rimosso e posto sotto sequestro, temporaneamente affidato a un custode giudiziario tramite soccorso stradale autorizzato.

