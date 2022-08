Da venerdì 5 agosto e fino alla notte di san Lorenzo del 10 agosto, Golfo Aranci festeggia un evento storico che ha cambiato per sempre il mondo della comunicazione e delle tecnologie moderne: novant’anni fa il premio Nobel per la fisica Guglielmo Marconi, dal semaforo sul promontorio di Capo Figari, lanciava il primo collegamento a onde corte e si collegava con l’osservatorio di Rocca di Papa, vicino a Roma.

Per il 90mo anniversario di quella scoperta rivoluzionaria e per omaggiare l’eredità marconiana a Golfo Aranci e si svolgeranno numerose attività ispirate al genio di Marconi scienziato, inventore, innovatore e imprenditore: dalla radio alla robotica, esperienze tra mondo reale e mondi virtuali si terranno nei locali de la Dolce Vita, sul lungomare di Golfo Aranci.

I Marconi days saranno sei giornate ricche di iniziative. Dal 5 al 10 agosto Opificio Innova, leader nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, guiderà i visitatori in un’esperienza interattiva, immersiva e coinvolgente: attraverso gli Oculus – visori di realtà virtuale in 3D – sarà possibile scoprire i fondali marini e viaggiare nel cielo stellato. Sarà poi possibile vivere esperienze legate alla robotica, tra bracci robotici e dimostrazioni in cui si potrà interagire con le macchine.

L’Associazione radioamatori italiani – sezione di Olbia che fa parte del Coordinamento delle Stazioni Marconiane – il 6 e il 7 agosto – porterà i visitatori nel vivo del mondo delle radio, con dimostrazioni di connessioni radio e tanto altro.

Il 10 agosto infine, dalle ore 19,00 alle ore 23,00, Radio Internazionale Costa Smeralda trasmetterà in diretta da La Dolce Vita sul Lungomare, animando con musica e approfondimenti la serata golfarancina. “Da Marconi abbiamo imparato il senso della comunicazione: trasmettere i pensieri e le emozioni attraverso la voce. Diremo grazie a Marconi facendo esprimere diverse forme d’arte. Sarà una serata “diversa, intensa e di qualità”, spiega Maria Pintore, direttore responsabile di Radio Internazionale Costa Smeralda, che condurrà la serata. Si alterneranno momenti musicali e di approfondimento con ospiti di assoluto rilievo come Barbara Valotti, Direttrice del Museo Marconi di Sasso Marconi, il pubblicitario Aldo Brigaglia, il giornalista Rai Gianni Garrucciu (autore di una serie di volumi dedicati alla radio) il caporedattore Agi Davide Sarsini (che racconterà quanti modi diversi esistono di comunicare).

Nella seconda parte della serata, quando il buio della notte di san Lorenzo prenderà la scena, interverrà Marilisa Pischedda, ingegnere aerospaziale presidente di Astec – AeroSpace technology education center, che parlerà di spazio e di stelle cadenti. A latere, il MAD (Movimento arte e design) fondato da Daniela Cittadini esporrà opere realizzate da Daniel Rizzo, pittore figurativo molto noto per la sua collaborazione con il programma tv l’Albero azzurro, e Adrian Nowbahari, ingegnere artista che dipinge su microchip.

L’evento è realizzato in collaborazione con Siportal, la società che garantisce la massima copertura Internet in tutta la Gallura, che garantirà la connessione internet per tutta la durata della manifestazione.

“Ospitiamo i Marconi Days con l’obiettivo di ricordare e di offrire occasioni che arricchiscono un cartellone di eventi ricco ed interessante” ha dichiarato il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas.

“L’evento sarà una occasione per scoprire le frontiere della nuova tecnologia come la robotica e la realtà aumentata, ma allo stesso tempo per godere del fascino che la radio ancora conserva. Golfo Aranci è stato lo scenario di questa importante scoperta di Guglielmo Marconi e oggi vuole continuare a essere un luogo dove innovazione e creatività si incontrano”, conclude la delegata alla Cultura Alessandra Feola.

