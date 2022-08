Un gigantesco incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di sabato 6 agosto nel capannone della Gesam, in località Truncu reale, alla periferia di Sassari. Per cause ancora da accertare, le fiamme si sono sviluppate all’interno dello stabilimento di smaltimento dei rifiuti facendo nascere una enorme e preoccupante colonna di fumo.

Sul posto, oltre a un dispiegamento ingente di uomini e mezzi, sono intervenuti due elicotteri antincendio della flotta del Corpo forestale e il Superpuma. Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, si è recato sul posto insieme al comandante della Polizia locale. L’assessore comunale all’Ambiente, Antonello Sassu, dice all’Ansa: “Sotto il profilo ambientale la situazione è preoccupante, nella struttura erano stipate tonnellate di plastica, e poi anche carta e alluminio. Tutta la macchina comunale è impegnata per fronteggiare l’emergenza”.

Si invitano i cittadini alla prudenza, a tenere chiuse le finestre ed evitare le attività all’aperto, anche nelle zone limitrofe. Le disposizioni sono valide in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, e comunque per un periodo non superiore a 24 ore, per precauzione, per i residenti nelle località di Bancali, Ottava, San Giovanni, Li punti e Sassari città, per un raggio di circa 6 chilometri dal luogo dell’incendio e comunque limitatamente al territorio di Sassari.

