Una fatalità che gli è costata la vita. Una giovanissima vita. Remesha Martin Elvis King, colpito da un autobus del Ctm in viale Diaz a Cagliari, mentre raccoglieva gli occhiali caduti a un’amica, è morto all’ospedale Brotzu dove era ricoverato, in Rianimazione, in gravissime condizioni.

Il giovane, nato in Burundi ma residente in città da quando era ragazzino, era molto conosciuto a Cagliari. La sua gentilezza e professionalità, le chiacchiere e gli scambi di battute. Questo mancherà più di tutto ai frequentatori, giovani e meno giovani, dei locali della Marina.

Molto attivo anche nel sociale, Martin era diventato un collaboratore della Caritas diocesana, sempre attento ai meno fortunati. Un modo per “restituire” quel che di buono la vita gli aveva offerto. Gratitudine espressa anche dalla sua famiglia che, in un momento tragico come questo, ha scelto ancora di fare del bene con la donazione degli organi del giovane 31enne.

“Un ragazzo generoso e un collaboratore prezioso”, così lo vuole ricordare il direttore della Caritas diocesana e parroco di Sant’Eulalia don Marco Lai. Sarà proprio lui a celebrare i funerali che si terrano domani mattina.

