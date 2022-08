In arrivo le risorse stanziate con la Legge di bilancio e destinate alle attività artigiane, pari a 10 milioni di euro. La Giunta nel corso dell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino, la variazione di bilancio che consente di superare gli ultimi passaggi di carattere burocratico prima di liberare le risorse in favore di un comparto considerato strategico. Rispetto alla gestione delle pratiche, l’Artigiancassa, che mediante un bando si era aggiudicata la gestione operativa del servizio di istruttoria delle domande di finanziamento delle imprese da realizzare fino all’esaurimento delle risorse, potrà procedere con l’erogazione delle risorse.

Dal 27 novembre 2020 a oggi, come ricordato anche dall’assessore del Turismo, Gianni Chessa, la Regione ha stanziato oltre 38 milioni di euro per l’artigianato, “uno dei settori fondamentali del tessuto economico della Sardegna, che più di altri ha sofferto a causa degli effetti della pandemia”, ha spiegato l’assessore Chessa. “La Giunta regionale – ha proseguito – anche in questo caso ha dimostrato la volontà di superare ogni ostacolo per arrivare a erogare le risorse decise con la Legge di stabilità, superando gli empasse di carattere amministrativo-burocratico e accelerando l’iter di erogazione dei fondi regionali”, ha spiegato evidenziando l’impegno dell’assessorato per dare attuazione alla misura e ricordando come sia intenzione della Giunta prevedere altri 18 milioni di euro in favore del comparto con la legge Omnibus di prossima approvazione.

“Si tratta di un intervento che andrà a dare sollievo a un comparto nevralgico della nostra economia, settore chiave del sistema produttivo regionale sardo, e a incentivare le imprese a fare investimenti con una ricaduta immediata sul tessuto economico”, ha spiegato l’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino, impegnato nelle attività di sviluppo locale e di ottimizzazione della programmazione territoriale, che inevitabilmente riguarda anche le imprese artigiane diffuse su tutto il territorio regionale. “Il contributo che arriva dagli artigiani ha un valore inestimabile – ha concluso l’assessore Fasolino – che dobbiamo tutelare e valorizzare”.

