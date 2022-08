Ieri a Cagliari è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 59enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

Stanotte all’una e venti circa, in via Belvedere, l’uomo ha minacciato con un bastone due 18enni di Quartu Sant’Elena, che erano intenti a dialogare nel parcheggio sotto la sua abitazione.

Su richiesta pervenuta all’utenza 112 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, su indicazione degli stessi giovani, ha rintracciato l’uomo, ancora sul posto, all’interno della propria autovettura Fiat Punto.

A seguito di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza in legno della lunghezza di 54 centimetri e una mazza in plastica con rivestimento in gomma, della lunghezza di 61 centimetri. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni sul perché girasse per Cagliari con questo armamentario a seguito.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

