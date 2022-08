Ancora incendi nel Cagliaritano che in questa stagione estiva sembra essere tra le zone più colpite dell’Isola. Nella giornata di ieri si sono registrati un totale di 14 roghi in tutto il territorio regionale. Per otto di questi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Nella mattinata, è divampato un incendio ad Assemini, in località Riu di Sestu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. È intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Monastir. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12,40 circa.

Sempre nell’hinterland cagliaritano, un secondo rogo si è verificato a Capoterra, in località Podere San Giuseppe. L’incendio è stato dichiarato d’interfaccia e gestito dal DOS del CFVA in collaborazione con il ROS dei Vigili del Fuoco. Allo spegnimento ha partecipato, per il CFVA, il personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, il personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Pula e Marganai. Sono intervenute 3 squadre di volontari delle associazioni di Capoterra. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in serata.

