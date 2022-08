“Sono orgogliosa di essermi autocandidata per le parlamentarie del Movimento 5 Stelle al fianco di GiuseppeConte. In testa ho questo grande progetto, da portare avanti con tutte e tutti voi, e nel cuore la Sardegna. Ora avanti uniti, perché noi #siamoaltracosa. Forza!”. Lo scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vice presidente del M5S Alessandra Todde.

Ma il prossimo venerdì, data in cui verranno celebrate le parlamentarie, ci saranno anche altri candidati sardi che sono rimasti, come si dice, “fedeli alla bandiera”. In primis il deputato uscente Mario Perantoni, che ha dato l’annuncio sulla sua pagina Facebook: “Credo fortemente che il MoVimento 5 Stelle possa continuare a dare moltissimo ai cittadini – ha scritto – e personalmente vorrei contribuire dando continuità al lavoro parlamentare svolto in questi anni”. In particolare, Pierantoni fa riferimento al reddito di cittadinanza, il decreto dignità, la ‘spazzacorrotti’, la salva-mare, il codice rosso, il super-bonus. “Siamo riusciti – ha aggiunto il deputato pentastellato – a far approvare alla Camera importanti provvedimenti sui diritti civili contro l’omotransfobia e sulla morte medicalmente assistita, abbiamo fatto approvare in commissione e approdare in Aula per la prima volta due proposte veramente progressiste sulla coltivazione domestica della cannabis e sullo ius scholae”. Non manca poi qualche stoccata anche in “casa”: “Abbiamo denunciato – ha sottolineato Pierantoni – con forza e con successo l’incostituzionalità del devastante Piano casa della Regione Sardegna; abbiamo rilanciato il progetto per la riconversione dell’ex carcere San Sebastiano di Sassari in ‘Cittadella giudiziaria’, progetto vitale per il futuro della città”.

Alle parlamentarie si presenteranno anche i senatori uscenti Ettore Licheri ed Emiliano Fenu, ma anche l’ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri e l’ex vice sindaco di Carbonia Gianluca Lai. Poi ancora, Federico Garau, consigliere comunale a Iglesias, Gianluca Mandas, ex vicesindaco di Assemini, l’ex assessora alle Politiche sociali a Carbonia Loredana La Barbera, l’attivista di Cagliari Luciano Congiu. In generale, da quanto riportato dall’Ansa, la maggior parte delle candidature si registrano a Cagliari e Sassari. In lista, va sottolineato, non ci sono consiglieri regionali ai quali il regolamento impediva di autocandidarsi.

