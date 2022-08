Ieri a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di una breve indagine, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne di Elmas, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In particolare i militari operanti, a seguito di una precisa segnalazione pervenuta alla centrale operativa di Cagliari di via Nuoro, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo che, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana nonché della somma contante di 630 euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività illecita.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

