Forse lo aveva scambiato per cibo. Una Caretta caretta è stata trovata ingarbugliata con un sacco di iuta e plastica da un turista milanese, mentre nuotava nei pressi della spiagga di Barisoni, a Tertenia.

Il giovane è riuscito a prendere la tartaruga e ha chiamato subito gli agenti della Base navale del Corpo forestale di Arbatax. Nel frattempo ha cercato di liberarla dal groviglio che gli aveva già provocato delle ferite al collo e agli arti.

Una volta arrivati, gli agenti della Forestale l’hanno presa in consegna e trasportata a Oristano per consegnarla agli operatori del centro di recupero CreS del Sinis. La tartaruga, di circa cinque anni, è stata ribattezzata Tartufo e grazie alle cure della clinica veterinaria in cui si trova, potrà presto tornare a nuotare libera nel suo mare.

