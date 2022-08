Basta avvicinarsi alla colonnina per il pagamento e immettere il quantitativo di benzina o gasolio. Una voce chiara e decisa vi darà subito le indicazioni per la procedura: “Poni sa banconota. O le carte”. L’accento è inconfondibile: cagliaritano. Il distributore è quello di via Bacaredda, a Cagliari.

Dopodiché si va al passaggio successivo: “Deppis digitare il codice sulla tastiera. E premere il tasto verde po cunfirmai”. Sono frasi che in realtà può comprendere anche un cliente o turista non sardo. Le indicazioni, poi, sono ben raffigurate sul display.

Ma non è l’unico in Sardegna. Più a nord, a Sassari, il distributore parla in sassarese: “Poni lu codizzi” (“Digita il codice”). L’idea dell’azienda Eni è quella di coinvolgere oltre 100 province italiane dove son state attivate le istruzioni in lingue minoritarie o dialetti.

